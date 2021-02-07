Фото: МЧС по Свердловской области

Движение после массовой аварии на трассе «Екатеринбург-Челябинск» восстановили. На месте почти весь день работали сотрудники ГИБДД, 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники МЧС.

- Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5 «Екатеринбург-Челябинск» завершены. Силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области вернулись в пункты постоянной дислокации, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Напомним, что сегодня днем на федеральной трассе столкнулись сразу 20 автомобилей. Из-за аварии образовался большой затор длиной в три километра. К счастью, из людей никто не пострадал. Сотрудники МЧС разворачивали пункт обогрева, где отпаивали горячим чаем участников ДТП и помогали эвакуировать поврежденные автомобили.

Сотрудники ДПС обеспечивали реверсивное движение на этом участке. Водителям приходилось объезжать пробку через село Патруши и Арамиль.