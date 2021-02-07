Прокуратура проконтролирует доследственную проверку гибели в ДТП на свердловской трассе двух сестер

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура проконтролирует проведение доследственной проверки гибели в аварии двух сестер. Напомним, что девочки восьми и десяти лет попали в ДТП вместе с отцом сегодня утром на 116 километре автодороги Ивдель – ХМАО. Младшая девочка скончалась до приезда медиков, старшая - уже в машине скорой помощи. По данным ГИБДД, девочки ехали на «Kia Rio» с папой со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя. В какой-то момент автомобиль занесло и выкинуло на встречную полосу в лоб «Toyota Land Cruiser».

- Предварительно, водитель одного из автомобилей не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос с выездом на встречную полосу движения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отец девочек в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска. В «Toyota Land Cruiser» никто не пострадал.