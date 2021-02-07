В Екатеринбурге в аварию попал автомобиль Росгвардии

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя Renault Logan за отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Служебный ВАЗ-2114 столкнулся с Renault Logan.

- По предварительным данным водитель автомашины Renault Logan, двигаясь по улице Победы со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Индустрии, при проезде регулируемого перекрестка улицы Победы и 40 лет Октября, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, водитель которой, двигался по улице 40 лет Октября со стороны улицы Уральских рабочих в сторону Избирателей, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

В аварии пострадал пассажир, находившийся в автомобиле Росгвардии. 22-летнему молодому человеку диагностировали ушиб головы. Водитель автомобиля Renault Logan привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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