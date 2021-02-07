Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели дополнительные ограничения на трассах. Так, движение общественного и грузового транспорта ограничено на автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в направлении из Екатеринбурга. Только для общественного транспорта – на трассе «Верхняяя Пышма-Среднеуральск-Исеть» с 9 по 17 километр, из Нижней Салды и Нижних Серег. Только для грузовиков ограничения ввели на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в темное время суток в прямом направлении с 19 по 41 километр и с 313 по 326 километр в обратном направлении.

- Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временному ограничению транспорта, и требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения - от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье в складывающейся на дорогах обстановке, - обратились к свердловчанам в УГИБДД по Свердловской области.

На каких трассах ввели ограничение ранее можно посмотреть здесь. Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать трассы. Кроме того, все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать вам помощь и при необходимости вызовут техническую службу или эвакуатор.