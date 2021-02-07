Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура начала проверку после гибели пассажира легковушки в ДТП со служебным автобусом. Авария произошла сегодня утром рядом с поселком Костоусово на трассе «Екатеринбург – Алапаевск». Водитель служебного автобуса, отвозивший рабочего домой, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Lada Priora».

- Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей автобуса. Также будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый осмотр на наличие неисправности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что помимо погибшего в «Lada Priora» находились еще два человека. Водителя спасателям пришлось доставать из машины с помощью специального инструмента. Его и еще одного пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в Режевскую ЦРБ. Водитель и пассажир автобуса не пострадали.