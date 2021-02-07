Поставят итальянские диваны: на ремонт кабинета главы Екатеринбурга потратят 6,5 миллионов рублей

После отставки Александра Высокинского в кабинете, где будет работать будущий мэр, делают шикарный ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вот-вот выберут нового мэра. А пока кабинет главы города пустует, в нем решили провести ремонт. Как сообщают источники URA.RU, стоимость работ обойдется в 6,5 миллионов рублей. По данным издания, ремонт в кабинете мэра будет роскошным – в помещении, возможно, даже поставят итальянские диваны.

Напомним, что сейчас на пост мэра претендуют три кандидата – врио главы города Алексей Орлов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев.

Отметим, что в конце заседания на спецкомиссии на должность главы города рекомендовали Алексея Орлова. Подобным рекомендациям никто не удивился, так как чиновника уже и без того называют будущим мэром Екатеринбурга. Решающее голосование пройдет 9 февраля 2021 года на заседании гордумы.