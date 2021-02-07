Весь растаявший накануне снег превратился в лед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще вчера казалось, что в Свердловскую область пришла весна. Столбики термометров показывали ноль градусов, а на улице вместо снега вдруг пошел дождь, превратив сугробы в лужи. А уже сегодня они превратились в лед, так как температура воздуха резко упала.

- На территории Свердловской области 7 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до -12,-17 градусов, на севере -19,-24, на крайнем севере до -31, метель при порывах ветра 15-20 метров в секунду, сильный снег, - рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

Начало рабочей недели будет еще холоднее. По данным синоптиков, в понедельник, 8 февраля, ночью на крайнем севере температура воздуха снизится до -31 градуса. В остальных районах региона будет до -26. Днем обещают от -19 до -24 градусов.

Во вторник, 9 февраля, ночью столбики термометров покажут от -25 до -30 градусов. Днем синоптики обещают от -21 до -26 градусов.