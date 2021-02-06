В Уральской пещере нашли зуб мамонтенка и кости гигантского оленя

Снимок из московского Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Свердловской области исследователям удалось найти кости животных, которые ходили по Уралу больше десяти тысяч лет назад. В пещере, которая у спелеологов известна под названием Пыльная, они обнаружили зубик маленького мамонта, а также кости гигантского оленя.

- Пещера находится в отвесной скале, сейчас туда можно попасть только с помощью специального оборудования, - цитирует ТАСС слова Павла Косинцева, старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уро РАН. - Гигантский олень вымер около семи тысяч лет назад. Самые последние животные этого вида обитали именно на территории Свердловской области.

По одной из версий, когда-то давно в пещеру вел другой вход и в ней жила стая волков. Однажды они нашли тело погибшего мамонтенка и затащили его к себе. Также было и с оленем.

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