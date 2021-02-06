На проспекте Ленина в ДТП серьезно пострадали четыре человека

Авария произошла рядом со штабом Центрального военного округа. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Утром в центре Екатеринбурга столкнулись «ВАЗ-2121» и «Тойота Виста». Водитель первой машины ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Восточная и врезался в иномарку, совершавшую левый поворот на улицу Бажова.

В «Тойоте» пострадал 56-летний водитель и две его пассажирки 52 и 73 лет. У мужчины ушиб грудной клетки, у женщины, которая помоложе, ушиб виска. У пожилой пассажирки самые серьезные травмы — перелом шейного отдела позвоночника и ребер. Она впала в кому. Также в больницу госпитализировали девятилетнего мальчика, сидевшего в «ВАЗ». У него ушиб грудной клетки.

С места ДТП в больницу были госпитализированы четыре человека. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Ребенок перевозился с использованием бустера, пристегнутый штатным ремнем безопасности, что помогло избежать получения серьезных травм, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На месте происшествия водитель автомашины «ВАЗ-2121» пояснил, что двигался по улице Ленина с небольшой скоростью. Пересекал перекресток с улицей Бажова на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении.

Неожиданно для него «Тойота» повернула налево и столкновения с нею избежать не удалось.

- На данном перекрестке поворот налево регулируется дополнительной секцией светофора, однако, водитель автомобиля «Тойота Виста» совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора, разрешающий только движение в прямом направлении, - добавили в ведомстве.