Администрация Екатеринбурга предупредила о сбоях в работе светофоров, которые могут начаться из-за дождя

Работе светофоров может помешать влажность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу в Екатеринбурге столбики термометров вдруг поднялись до +3 градусов. Эта внезапная оттепель может спровоцировать рост ДТП в городе. И дело не только в том, что уже завтра в столицу Урала вернутся морозы и на дорогах образуется гололед. В мэрии города предположили, что избыток влаги может сломать светофоры.

- Погода вновь нам преподнесла сюрприз в виде оттепели с дождем, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Из-за большого количества воды возможны сбои в работе светофорных объектов. К вечеру ожидается похолодание и дождь сменится ледяным дождем. Поэтому, несмотря на принимаемые службами благоустройства меры, возможно образование гололеда на дорогах и тротуарах.

Также возможен сход снега с крыш домов. В мэрии рекомендуют быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.