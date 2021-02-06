Под Сысертью из вагона-цистерны вылилось авиационное топливо

Архивный снимок. Фото: Никита ПОЛЬКО

Сегодня на станции Седельниково, что в шести километрах от Сысерти протек вагон-цистерна с авиационным топливом. Оно предназначалось для турбинных двигателей. Этой ситуацией заинтересовались в Свердловской транспортной прокуратуре.

- Вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь, течь устранена, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.

Причина течи устанавливается. По словам сотрудников надзорного ведомства, вреда окружающей среде авиационное топливо не нанесло.