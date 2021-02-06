Из-за теплой погоды в Екатеринбурге снег превратился в дождь

Из-за резкого потепления на дорогах и тротуарах возможен гололед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уж правда погода на Урале непредсказуемая. Не в том плане, что у синоптиков ее предсказать не получается, а в том, что меняется она так часто, что уж и не знаешь, чего от нее ждать. Шутка ли — в субботу утром 6 февраля, в Екатеринбурге прошло что-то вроде дождя. И это посреди зимы! Впрочем, что-то такое синоптики нам и обещали:

- 6 февраля будет облачно, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода, - предупреждали в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью -1...+1 градус Цельсия. Днем +1...+3 градуса.

Плюсовая температура воздуха в начале февраля это еще не проблема. Хотя звук падающих с крыши капель за окном дезориентирует и заставляет поверить, что весна наступила и пора задуматься о посадках на дачном участке. Проблема в том, что накануне синоптики обещали, а в МЧС предупреждали, что на выходных в Свердловской области возможны сильные заморозки.

- 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, местами до -31 градусов, на дорогах гололедица, - говорили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 метров в секунду.

Поэтому и автомобилистам, и пешеходам лучше быть предельно осторожными в ближайшие пару дней.