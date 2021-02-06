Сломано бедро и ушиблен мозг: с перекрестка Токарей - Татищева после ДТП увезли на скорой водителя Шевроле

Авария произошла в половине второго часа ночи. Фото: vk.com/incekb

В половине второго часа ночи на перекрестке улиц Татищева и Токарей столкнулись две иномарки — Шевроле и Тойота. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.

- Водитель автомашины «Шевроле», двигаясь по улице Токарей со стороны улицы Кирова на зеленый сигнал светофора на перекрестке допустил столкновение с «Тойотой», водитель которой заканчивал проезд перекрестка, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Помощь медиков понадобилась водителю «Шевроле». 28-летнего мужчину увезли в Областную клиническую больницу №1. По предварительной информации, в аварии он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левого бедра.