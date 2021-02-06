За взятку в 500 рублей екатеринбуржцу грозит 200 тысяч рублей штрафа

Автомобилист попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в их машине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД накануне остановили иномарку «Хенде», ехавшую по Железнодорожному району Екатеринбурга — 40-летний водитель не пристегнулся ремнем безопасности. Для составления административного материала его пригласили в патрульную машину, где водитель вдруг предложил инспекторам деньги за то, чтобы его никак не наказывали.

- Автоинспекторы предупредили мужчину, что его действия противозаконны, - поясняют в УГИБДД по Свердловской области. - Уже находясь в салоне патрульного автомобиля, мужчина оставил на консоли передней панели служебного автомобиля денежные купюры.

Мужчина положил 500 рублей. После этого инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Теперь по статье «мелкое взяточничество» мужчине грозит штраф в 200 тысяч рублей или до года лишения свободы.