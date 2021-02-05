Екатеринбургский «Автомобилист» гарантировал себе выход в плей-офф кубка Гагарина

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыли хозяева в начале первого периода, на десятой минуте отличился нападающий Георгий Белоусов.

Насыщенным на события получился второй игровой отрезок. Дмитрий Жукенов увеличил преимущество своей команды на 26 минуте, однако гости не собирались уступать и сократили отставание на 30 минуте усилиями Шиксатдарова Ильдара, а еще через 40 секунд Линус Юханссон сделал счет равным. «Автомобилист» ответил дублем Жукенова и снова вырвался вперед. Уверенности прибавила шайба Брукса Мэйсека, заброшенная в большинстве.

В третьей двадцатиминутке нижнекамцы предприняли еще одну попытку отыграться, и на 46 минуте Хайруллин Марат снова свел к минимуму преимущество уральцев. Однако этого не хватило для победы. «Автомобилист» одерживает победу в основное время и обеспечивает себе выход в плей-офф кубка Гагарина.