Жителям Екатеринбурга вернут деньги за билеты на концерт «Scorpions»

Билет в vip-зону стоил 12 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт известной группы прошел в Екатеринбурге в октябре 2019 года. Некоторые фанаты приобретали билеты в vip-зону, так как организаторы обещали, что она будет находиться напротив сцены и не пересечется с танцевальной зоной. Однако на деле оказалось, что vip-зона расположилась за площадкой, которая предполагает только стоячие места. Люди, купившие билеты по 12 тысяч рублей, были вынуждены не смотреть концерт, а слушать. После выступления чуть больше 40 фанатов решили обратиться в суд, так как посчитали, что их права потребителей были нарушены.

- По решению суда 20 человек получили 30% от стоимости билета, неустойку в размере двух тысяч рублей, по тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Остальные иски суд отклонил, поскольку 21 человек не смогли предоставить доказательств того, что они приобретали билеты и присутствовали на концерте.