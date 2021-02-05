Пенсионер из Екатеринбурга годами судится с застройщиком за право видеть естественный свет

Напротив окон квартиры пенсионера построили многоэтажку, закрывающую свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России взял на личный контроль обращение пенсионера из Екатеринбурга, который не первый год пытается доказать, что его квартира непригодна для проживания. Мужчина проживает в одной из пятиэтажек города, в 2012 году напротив нее возвели высотное здание, которое перекрыло весь поступающий свет, хотя раньше окна квартиры выходили во двор. Расстояние между домами составляет всего 15 метров. Экспертиза показала, что уровень естественного освещения действительно не соответствует нормам.

- Застройщика оштрафовали, он должен был устранить нарушения, однако решение суда до сих пор не выполнено, - сообщает пресс-служба СК России.

Чтобы восстановить справедливость и наказать застройщика, мужчина подал обращение на имя Александра Ивановича Бастрыкина. Глава ведомства поручил оперативно собрать всю имеющуюся на данный момент информацию, касающуюся нарушения прав пожилого екатеринбуржца, и доложить о ситуации и возможных мерах реагирования.