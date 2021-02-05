Холдинг «РЖД» в феврале-марте увеличит количество поездов на фоне роста спроса

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

В условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах Российской Федерации холдинг «РЖД» прогнозирует увеличение пассажиропотока в поездах дальнего следования в феврале и марте текущего года.

Для удовлетворения спроса пассажиров АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля.

Увеличение коснется порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые курсируют по маршрутам Белгород – Санкт-Петербург, Вологда – Санкт-Петербург, Нижний Новгород – Москва, Астрахань – Москва, Волгоград – Москва, Пенза – Москва, Тольятти – Москва, Орск – Москва и др.

Кроме того, для обеспечения спроса на поездки в период февральских и мартовских праздничных дней АО «ФПК» планирует назначить порядка 100 дополнительных рейсов поездов на наиболее востребованных направлениях: из Москвы в Санкт-Петербург, Новозыбков, Белгород, Смоленск, Курск, Чебоксары, Саранск, Пензу, Казань, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Саратов, Ульяновск и Орск, из Ростова в Кисловодск и др. В праздничные дни пиковыми датами выезда ожидаются 20 февраля и 5 марта, в обратном направлении – 23 февраля и 8 марта.

На Свердловской железной дороге в расписание вернется поезд №689/690 Челябинск – Екатеринбург (с беспересадочными вагонами до Москвы), также будет увеличена периодичность курсирования поезда №122/121 Екатеринбург – Оренбург. Для обеспечения спроса на поездки в феврале и марте будет назначен дополнительный поезд №181/182 Челябинск – Екатеринбург – Москва.

При дальнейшем увеличении спроса на поездки будут приниматься решения о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы или об увеличении количества дополнительных поездов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».