В Екатеринбурге началась регистрация на «Лыжню России»

В этом году спортивное мероприятие пройдет в новом формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала регистрация на ежегодное спортивное мероприятие «Лыжня России». Оставить заявку можно будет даже в день проведения забегов, то есть до 13 февраля. В городе будут работать девять площадок с трассами в каждом районе города. В первый день на «Лыжню» зарегистрировались полторы тысячи человек. Самыми популярными местами проведения стали трассы в Чкаловском и Орджоникидзевском районе.

- Также с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях стартовала «Декада лыжного спорта». Школьники и студенты смогут принять в ней участие по месту учёбы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности во время пандемии. Также организаторы отказались от традиционного массового забега, не будет и привычных церемоний открытия и закрытия соревнований.