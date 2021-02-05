Роспотребнадзор проверит школу, где массово отравились дети

В лаборатории проведут исследования воды, готовых блюд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области проведет проверку в школе № 69, где 5 февраля массово отравились ученики. Специалисты проверят соблюдение санитарных норм: на пробу в лаборатории изъяты вода, сырье, готовые блюда, а также смывы и материалы персонала пищеблока.

- Руководство приняло решение на время проверки перевести образовательный процесс в дистанционный формат, - сообщили в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

Проверка находится на личном контроле руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских.