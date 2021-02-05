В Нижнем Тагиле на ремонт «Дома Окуджавы» потратят 17,5 миллиона рублей

Строители проведут капитальный ремонт здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле обновят культурный центр «Дом Окуджавы». Планируется, что работы пройдут в два этапа. В 2021 году строители сделают капитальный ремонт в доме подрядчика Белова, именно в нем расположен центр, а через год пройдет благоустройство территории около здания. На проведение работ выделят 17,5 миллиона рублей.

- Запланировано восстановление кирпичной кладки, декора дома, первоначальных оконных проемов и подвальных окон, будет сделана внутренняя перепланировка, - сообщает пресс-служба Нижнего Тагила

Внутреннее убранство здания претерпит большие изменения. Это поможет расширить возможности интерактивного оборудования. В конце февраля пакет документов отправят в службу заказчика городского хозяйства, чтобы определить подрядчика.