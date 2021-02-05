В Свердловской области ожидаются снегопады и резкое снижение температуры

Ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, понижение температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады. Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие выходные. По сообщениям синоптиков 6 февраля ожидается мокрый мокрый снег, а 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, в отдельных районах столбики термометров опустятся до – 31°, возможны метели и порывы ветра до 15-20 м/с.

- Не следует парковать транспорт вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, при сильном ветре они представляют большую опасность, предупреждает автомобилистов МЧС Свердловской области.

Пешеходам также напомнили о правилах безопасности во время непогоды. Необходимо аккуратно передвигаться по скользким дорогам, а также подобрать обувь с нескользящей подошвой. Также не рекомендуется отправляться в походы и ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте.

При возникновении происшествий сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».