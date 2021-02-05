Свердловский губернатор рассказал, когда в регионе снова разрешат партнерские роды

Пока это запрещено из-за пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будущие мамы Свердловской области обеспокоены вопросом, когда в роддомах разрешат партнерские роды. С начала пандемии коронавируса их запретили. Губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, когда партнерские роды возможно возобновить в медицинских учреждениях.

- Знаю, что партнерские роды набирают популярность. Специалисты говорят, что это позитивный тренд, что такая вовлеченность отца помогает сделать семью крепче. И мы обязательно вернем в наши учреждения партнерские роды, но только когда это позволит эпидситуация. А она, к счастью, в последнее время имеет тенденцию к нормализации, - сказал глава Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области уже начались послабление коронавирусных ограничений. Накануне разрешили ночную работу кафе и ресторанам.