ВТБ: в январе екатеринбуржцы на треть увеличили свои траты

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Жители Екатеринбурга в январе 2021 года потратили на розничные товары и услуги на 29% больше по сравнению с январем прошлого года. Оборот по ключевым розничным сегментам достиг 3,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее значительно – более чем в 1,5 раза – выросли расходы на электронику и бытовую технику. При этом выручка ресторанов оказалась на 19% меньше допандемийной.

«Бум» спроса на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в Екатеринбурге в начале 2021 года превысил 1 млрд рублей – это на 58% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки составил 3,5 тыс. рублей.

Также уральцы почти в 1,5 раза увеличили траты в сегменте автомобильных товаров – до более чем 100 млн рублей. Востребованы товары для дома и ремонта – объем их покупок вырос на четверть, до 387 млн рублей. Продажи одежды и обуви год к году прибавили 15% (315 млн рублей). Оборот продуктового ретейла за год практически не изменился (300 млн рублей).

До сих пор не восстановили полностью допандемийную выручку кафе и рестораны. В них екатеринбуржцы, по данным эквайринга ВТБ, потратили в январе на 19% меньше, чем в первый месяц зимы 2020 года, — 120 млн рублей.

В целом по стране наблюдается схожая динамика почти по всем категориям. В январе-2021 россияне совершили розничные покупки более чем на 200 млрд рублей (+23% год к году). Траты на электронику и бытовую технику выросли на 70% и составили 50 млрд рублей. На 28% — до 17 млрд рублей — увеличились продажи товаров для дома. Аналогичный прирост зафиксирован и в fashion-ретейле (17 млрд рублей). На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% — продажи автотоваров. Оборот ресторанов и кафе сократился на 14% (6 млрд рублей), расходы россиян на туры и авиабилеты – на 22%, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта – до 22 млрд рублей в каждом сегменте.

- Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказать на росте их клиентопотока, - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.