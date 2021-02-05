Губернатор объяснил, почему Ботанический сад в Екатеринбурге закрыли

Во время пандемии сад закрыли для посещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие возможности гулять в Ботаническом парке недалеко от одноименного микрорайона. Об этом одна из подписчиц написала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в Instagram.

- Проживая в этом микрорайоне и являясь мамой десятимесячного малыша, могу сказать, что гулять с коляской негде. В период открытия баров и ресторанов в ночное время, возможно ли открыть Ботанический сад для прогулок? – поинтересовалась молодая екатеринбурженка.

Вопрос вполне логичный с учетом того, что сад содержится на деньги налогоплательщиков, мест для тихих прогулок в этом районе с крупными транспортными развязками и магистралями немного, а молодых семей хватает.

По словам губернатора, Ботанический сад на улице 8 Марта - это научное учреждение, принадлежащие Российской академии наук.

- Он никогда не был именно реакционной зоной и, насколько мне известно, горожане и гости города могли туда попасть только в определенные часы. Теперь на работу парка накладывает отпечаток пандемия: существенная часть сотрудников учреждения – люди старшего возраста, группа риска. Администрация перевела их на дистанционный режим работы, поэтому вход в сад временно ограничили, - пишет губернатор.

Когда коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области будет взят под контроль, Ботанический сад откроется, заключает Евгений Куйвашев. По его словам, в районе сада есть реакционная зона между улицами Шварца и Фучика.