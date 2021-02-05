Могут ли ночные клубы работать до 6 утра: отвечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

В период ограничений ночные клубы не имели права работать после 23:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на очередную серию вопросов уральцев у себя в Instagram.

Один из них касался работы ночных клубов. Один из подписчиков спросил губернатора, могут ли они теперь работать до 6 утра, как в прежние – «докоронавирусные» времена. Напомним, недавно глава региона снял ряд эпидемиологических ограничений. В частности, разрешил барам и ресторанам работать после 23 часов.

- Совершенно точно сейчас могут. Будут ли – завивит от их желания и наличия возможностей для обеспечения эпидемиологической безопасности гостей, - ответил глава региона.