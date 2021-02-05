Жители Туринска пожаловались губернатору на школу, в которую детей не пускают без прививки от гриппа

Глава региона отметил, что в Туринске растет заболеваемость ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске местные жители столкнулись с тем, что без прививки от гриппа их детей не пускают в школу. При этом не все из малышей из-за особенностей организмов могут эту прививку поставить. Одна из жительниц города пожаловалась на эту ситуацию губернатору Свердловской области.

- Муниципальные власти таким образом выстраивают заслон распространению инфекции, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области . – Это стандартная практика в случаях, когда специалисты фиксируют превышение эпидпорога по заболеваемости.

Глава региона отметил, что в Туринске растет заболеваемость ОРВИ. Ее уровень вдвое выше, чем в среднем по Свердловской области.

- Если по объективным причинам вы не можете привить детей, какой-то выход из ситуации, компромиссное решение найти можно, - добавил Евгений Куйвашев. - И руководство школы, уверен, тут должно пойти вам навстречу. Например, помочь перейти к занятиям по индивидуальному учебному плану или проработать вопрос с семейным обучением.