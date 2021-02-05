Причиной повышения тарифов стали аномальные морозы на Среднем Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей региона в своем блоге в Instagram. В частности, житель поселка Быньги поинтересовался, почему тарифы на отопления взлетели на 160%.

- Обычно, приносили 2 500 рублей, а в январе принесли 4000 рублей (160%). А зарплата у меня - МРОТ, - написал уралец.

- Люди много пишут - в том числе и мне в комментариях о последних квитанциях за отопление. Сказались сильные холода, когда энергетики были вынуждены повышать температуру теплоносителя, в отдельные дни до 120-130 градусов, чтобы везде были условия для поддержания комфортной температуры. Здесь, безусловно, в более выгодном положении жители домов, в которых есть общедомовые приборы учета тепловой энергии, а значит, можно при расчетах опираться на фактическое потребление ресурсов всеми жильцами. А не отталкиваться от норматива потребления и цены гигакалории, - ответил Евгений Куйвашев.