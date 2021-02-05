Ночью на улицах Цвиллинга и Надеждинской на время уборки снега запретят парковать машины

В ночь с четверга на пятницу столицу Урала чистили 367 единиц спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупреждает автомобилистов: в ночь с пятницы на субботу коммунальщики будут вывозить сугробы с улиц Цвиллинга и Надеждинской. На это время там установят знак «Стоянка запрещена». Те же автомобили, которые все равно припаркуются вдоль дорог, будет вывозить эвакуатор. Также в мэрии рассказали, как за минувшую ночь в городе шла борьба с последствиями снегопадов.

- В ночь с четверга на пятницу были задействованы 367 единиц спецтехники, в том числе 61 комбинированные дорожные машины, 45 тракторов, 18 снегопогрузчиков, 23 фронтальных погрузчика, 176 самосвалов и 26 грейдеров.

За сутки они вывезли из города больше 15 тысяч тонн снега.