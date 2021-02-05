Многоквартирники Екатеринбурга переходят на раздельный сбор мусора

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге 103 жилых дома подключились к пилотному проекту по раздельному сбору мусора. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Спецавтобаза».

В микрорайоне организовали закрытое отдельное помещение, где потребители оставляют ТКО в специальных мусорокамерах – макулатуру, пластик, несортируемый мусор.

Каждый вид отходов забирает отдельная машина, после чего отвозит их на мусоросортировочный комплекс. Раз в месяц помещение дезинфицируют.