Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали выросли на треть в 2020 году

Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской магистрали в 2020 году составили 37,2 млрд рублей (+31% к 2019 году).

Обновлено более 500 км железнодорожных линий: после ремонта и модернизации надежность инфраструктуры на этих участках позволила увеличить разрешенную скорость движения поездов.

Закончена реализация масштабных инфраструктурных проектов по развитию направления Тобольск – Сургут – Коротчаево и строительству третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово на главном ходу Транссиба.

В целях обеспечения пропуска тяжеловесных поездов проведена реконструкция станций Войновка, Шаля, Верещагино. Продолжено проектирование нового грузового двора на станции Гипсовая; выполнены подготовительные работы по созданию транспортно-логистического центра «Екатеринбург» на станции Седельниково. Для увеличения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла реконструируются объекты станции Екатеринбург-Сортировочный (парк приема и сортировочная горка). После завершения всех работ перерабатывающая способность сортировочной горки вырастет в 1,6 раза.

Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму направлено на обеспечение пропуска прогнозируемого объема грузов на Транссиб и оптимизацию перевозочного процесса. В 2020 году разработаны основные проектные решения, документы подготовлены к прохождению государственной и экологической экспертизы. Вступил в активную фазу проект развития грузообразующего направления Соликамск–Пермь: проведено усиление 7 тяговых подстанций и удлинение приемоотправочных путей в рамках реконструкции станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки.

В 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы по строительству высоких платформ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – на маршруте электропоезда «Ласточка». Проект реализуется во взаимодействии с правительством Свердловской области и предполагает обустройство платформ переменной высоты (высокая/низкая) на станциях Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский.

В списке выполненных работ также – обновление объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок, модернизация санитарных комнат на малых вокзалах и станциях магистрали (Дружинино, Верхнекондинская, Богданович, Кунгур, Заводоуковская, Ялуторовск).

Приобретено три электропоезда «Ласточка», 20 современных пассажирских вагонов для поездов на локомотивной тяге, четыре рельсовых автобуса РА-3 «Орлан», три мощных грузовых электровоза 2ЭС10.