В выходные в Свердловской области похолодает до -31 градуса

Холоднее будет в воскресенье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди у Среднего Урала очень холодные выходные. По прогнозам синоптиков в субботу, 6 февраля, будут идти сильные снегопады. Ожидается, что мокрый снег будет налипать на провода. А после этого, уже в воскресенье 7 февраля, столбики термометров опустятся до -31 градуса. На дорогах образуется гололедица.

- Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством.

Внимательными следует быть и пешеходам, так как на дорогах будет скользко.