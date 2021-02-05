Представились сотрудниками банка: мошенники похитили у екатеринбурженки 390 тысяч

Женщина несколько раз переводила мошенникам деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От звонков телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников банка, пострадала 51-летняя жительница Екатеринбурга – она лишилась 390 тысяч рублей, из-за чего была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

- Ей позвонили неизвестные и под видом представителей службы безопасности банка сообщили о том, что на ее имя оформлен кредит, и кто-то пытается завладеть заемными средствами, а чтобы предотвратить сомнительные операции, необходимо следовать всем указаниям финансовых специалистов, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Следуя этим указаниям, женщина перевела на указанный мошенниками счет 100 тысяч рублей. Впоследствии они звонили ей еще несколько раз, и она снова и снова переводила им деньги на неизвестные счета. Сейчас злоумышленников ищут сотрудники полиции.

- Управление МВД России по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета, - напоминают в ведомстве. - При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод, сообщить пароли от банковской карты или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор.