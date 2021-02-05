Полицейскому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном задержали 49-летнего сотрудника отдела полиции Качканара. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, полицейского обвиняют в развращении 13-летнего школьника. О случившемся в дежурную часть сообщила учительница ребенка, известно, что мальчик воспитывается в приемной семье.

- Служебную проверку проводят сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Пока лишь известно, что сотрудник встречался с мальчиком с декабря 2020 года по январь 2021. К ребенку он приезжал на своей «Ладе Гранта», - отметил инсайдер «Комсомолки».

Известно, что в момент встреч с ребенком полицейский был трезв. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Полицейскому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.