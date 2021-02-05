«Взяла документы, ушла из дома»: на Урале ищут 25-летнюю женщину, пропавшую в Пензенской области

Все, кто знают что-либо о судьбе Веры Новичковой могут позвонить в Следственный комитет по телефонам: 8(8412)36-07-04, 8-963-109-46-03. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет просит жителей Свердловской области помочь им в розыске 25-летней Веры Витальевны Новичковой. С мая по октябрь 2020 года она жила у бабушки в селе Липовка Пензенской области, после чего вдруг пропала.

- Утром 10 октября 2020 года Новичкова, не сообщив никому о своих намерениях, взяла свои документы и личные вещи, после чего ушла из дома, и с этого времени ее местонахождение не известно, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Она может находиться в том числе и на Урале. Ее приметы: на вид 25-30 лет, рост около 150 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, длинные до поясницы.

- Лицо круглое, европейского типа, глаза зеленовато-карие, большие, - добавляют в ведомстве. - Нос курносый, средний, губы средней полноты. Ушные раковины маленькие, прилегающие. Имеет дефект речи - невнятно произносит слова.

В день исчезновения на женщине была красная болоньевая куртка. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения следователи просят позвонить им по телефонам: 8(8412)36-07-04, 8-963-109-46-03.