В Екатеринбурге мужчина с товарищем украл 6 миллионов пенсии с почты, где работала его жена

Преступления злоумышленники совершали в 2018 и 2019 годах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказались четверо местных жителей. Их обвиняли в краже и разбое. По версии следствия, в 2018 году один из них, узнав от жены, работавшей на почте, о том, что пришли деньги для выплаты пенсии, решил похитить их. Для этого он позвал на помощь своего знакомого.

- Воспользовавшись тем, что доступ в отделение в присутствии супруги для него не ограничен, втайне от жены и других сотрудников он изготовил дубликат ключей от служебного помещения, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - 9 февраля 2018 года соучастники прибыли к отделению почтовой связи, открыли дверь служебного входа и похитили из кабинета начальника 6,1 миллион рублей, разделив их между собой.

Правда, на этом их криминальная карьера не закончилась. Преступники вошли во вкус и летом, и осенью 2019 года вместе со знакомыми они напали на сотрудников двух отделений почты. Суд признал их виновными и приговорил к срокам от 6 до 9 лет лишения свободы.