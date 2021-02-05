Слушанье начнется 15 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Березовский городской суд назначил дату слушанья по делу автохама Игоря Новоселова. 28-летний хулиган снова на скамье подсудимых – в мае 2020 года он угрожал убийством незнакомым людям, которых терроризировал вместе с другом. При этом Новоселов был пьян.

- За данным автомобилем следом ехал автомобиль потерпевших, которым Новоселов стал создавать помехи для движения, то снижая, то повышая скорость, а также «виляя» в сторону обочины. В какой-то момент Новоселов позволил потерпевшим обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, допустив, при этом, с ним боковое столкновение, а затем преградил автомобилю потерпевших путь, встав поперек проезжей части, - рассказывают подробности преступления в прокуратуре Свердловской области.

Когда потерпевшие доехали до своего дома в поселке Становая, где их уже встречали родственники и знакомые, началась потасовка. Новоселов бросил в сторону семьи предмет, похожий на гранату. А его друг бросил стеклянную бутылку, но промахнулся. Теперь автохаму грозит до 7 лет лишения свободы.

Хулиган прославился на всю страну фразой «Ты кому сигналишь, дядя?». В 2014 году он стал зачинщиком дорожного конфликта в Пионерском поселке, когда угрожал обидчику пистолетом, а после проколол ножом ему шины. Затем Новоселов стал героем криминальной хроники благодаря ограблению продуктового магазина с игрушечным автоматом, а затем вломился в квартиру к должнику, но перепутал дверь.

В общей сумме парню назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, но из-за нового закона, согласно котором один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, он вышел раньше. Известно, что сейчас Новоселов работает в похоронном бюро.

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