Названа причина пожара в Краснотурьинске, унесшего жизни матери и дочери

В квартире загорелся диван. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Минувшей ночью пожарным Краснотурьинска пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти из горящей квартиры двух женщин – 78-летнюю мать и ее 54-летнюю дочь. Впоследствии они скончались из-за отравления дымом. В связи с этим Следственный комитет России организовал проверку.

Тем временем в правоохранительных органах назвали предварительную причину пожара – неосторожное обращение с зажженной сигаретой. Из-за этого загорелся диван. Причем подобный пожар в этой квартире ранее уже происходил.

- Примерно год назад пожарные уже выезжали по этому адресу тушить возгорание, с той лишь разницей, что тогда горел матрац, а сейчас предварительным очагом был диван, на котором находилась младшая из погибших женщин, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Ее мать лежала на полу, рядом с диваном. Она от термического воздействия пострадала существенно меньше.