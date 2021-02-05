В Екатеринбурге запретят останавливать машины на улицах Чемпионов и Крестинского

Новые знаки поставят по просьбам горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких улицах Екатеринбурга автомобилистам скоро запретят останавливаться. Дорожные знаки об этом в мэрии поставят по просьбе жителей города.

- В частности, муниципальное учреждение по просьбам горожан установит знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на следующих участках: улица Чемпионов на всем протяжении; внутриквартальный проезд от улицы Родонитовой до дома № 61 на улице Крестинского, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Правда, когда именно будут установлены эти знаки, в мэрии не уточняют.