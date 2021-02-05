В Артемовском загорелось здание кафе

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором часу ночи в Артемовском начался пожар. На улице Терешковой загорелось здание кафе. Пламя распространялось по внешней отделке здания.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В 01.12 огонь локализован, в 01:13 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:26.

Никто из людей не пострадал.