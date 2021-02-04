Корпус ветеранов полиции Свердловской области признали лучшим в России

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Совет ветеранов полиции Свердловской области победил в смотре-конкурсе, посвященному 75-летию со Дня Великой Победы и признан лучшим в России. Высокие оценки уральский корпус получил благодаря активной работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, за строительство и восстановление памятников в честь погибших на фронтах бойцов, а также за серию социальных проектов в поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Победителям конкурса вручили почетную грамоту.

- Музейный комплекс ГУ МВД по Свердловской области признан одним из лучших. В нем размещается богатая экспозиция со времен создания гарнизона, представлены образцы формы и вооружения сотрудников разных эпох, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых

Ветеранская организация не собирается останавливаться на достигнутом. В 2021 году в свердловском полицейском главке планируют выиграть новый грант на патриотическую работу с молодежью.