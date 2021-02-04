В Екатеринбургском приюте для хаски произошла эпидемия

45 питомцев слегли с кашлем и диареей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском приюте для собак «HuskyEkb» произошла массовая эпидемия. Волонтеры сообщают, что 45 питомцев слегли с кашлем и диареей. Сейчас животные проходят платные обследования в ветеринарных клиниках. На неопределенное время объявлен карантин, все визиты в приют прекращены, запланированный день открытых дверей также отложен.

- У нас катастрофа, других слов у меня нет. У нас эпидемия, и пока мы не знаем, что это, но собаки болеют, и болеют все! Нам остаётся только молиться, чтобы самая страшная зараза, такая как чума, обошла нас стороной, - сообщают в пресс-службе приюта.

Волонтеры приюта просят неравнодушных людей помочь животным материально, чтобы оплатить анализы и лечение собак.