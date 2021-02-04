Сдали себя сами: в Екатеринбурге горе-угонщики признались в краже машины при виде полицейских

Когда парни увидели полицейских, они решили, что их раскрыли, и попытались сбежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция раскрыла угон отечественного автомобиля. Инцидент произошел 1 февраля в микрорайоне «7 ключей». Сотрудники ППС двигались по узкой дороге в коллективных садах. В это время им навстречу выехал «ВАЗ-2106», патрульные хотели уступить проезд «Жигулям», отъехали на обочину и остановились. Водитель и пассажир легковушки неожиданно выскочили из машины и бросились врассыпную.

- Заподозрив неладное, полицейские кинулись догонять беглецов. Когда они догнали парней, попытались выяснить, почему те спешно покинули транспорт, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Молодые люди сознались, что угнали «шестерку» в ночь с 31 января на 1 февраля. Они хотели перегнать машину под Первоуральск, покататься, а потом продать ее. Когда они встретили наряд ППС, подумали, что их раскрыли, поэтому попытались сбежать. Владелец автомобиля узнал об угоне только от полицейских. До суда парней отпустили под подписку о невыезде.