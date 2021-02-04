Мэрия Екатеринбурга анонсировала строительство трамвайной линии до Академического

Новая трамвайная линия станет подарком на 300-летие Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга рассказала о планах на строительство трамвайной ветки, которая свяжет Ленинский и Академический районы. Проект работы уже готов, возведение путей начнется уже в этом году. На первом этапе протяженность линии составит чуть больше четырех километров, а транспорт будет доставлять жителей «Академа» до Волгоградской улицы. Запуск ветки приурочен к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Эксперты оценили стоимость строительства в 2,8 миллиарда рублей.

- Также комитет по транспорту рассматривают перспективу пуска троллейбуса внутри Академического, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Кроме того, власти оптимизируют движение общественного транспорта в самом молодом районе города. В этом году автопарк в Академическом пополнится шестью десятками единиц техники.