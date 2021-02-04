Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов 2020 года

Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 итогового рейтинга самых выгодных банковских вкладов в рублях в 2020 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 депозитных продуктов 2020 года – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга лучших вкладов за 2020 год эксперты «Выберу.ру» учли все накопленные позиции в рейтингах портала по депозитам банков за весь период 2020 года. При этом учитывался не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».