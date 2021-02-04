В Екатеринбурге финансовый консультант обманул 384 клиентов на 40 миллионов рублей

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Свердловской области будут судить бывшую сотрудницу компании микрозаймов по статье «Мошенничество». Женщина работала финансовым консультантом и убеждала клиентов за вознаграждение оформить на свое имя кредит, при этом она обещала возвращать долг и проценты самостоятельно. Схема преступления заключалась в том, что она погашала кредиты за счет появления последующих займов. Так мошенница обманула 353 человека.

- Также на счету злоумышленницы обман 27 граждан, которых она сделала должниками по кредитам. Потерпевшие даже не подозревали о том, что на них оформлены займы, - пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Ещё четыре клиента финансовой организации, где работала обвиняемая, пострадали, когда желали погасить личный займ. Всего от действий бывшего финансового консультанта пострадали 384 человека, которым причинён ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.

Женщина ранее уже была судима за «Мошенничество» и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы.