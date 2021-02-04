«Работает эвакуатор»: какие улицы будут перекрыты из-за уборки снега в ближайшие дни

Брошенные автомобили будут эвакуировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вывоз снега с улиц города. В мэрии призывают автомобилистов не парковать машины в местах работы снегоуборочной техники. Там будут установлены знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- Припаркованные на обочинах транспортные средства подлежат эвакуации при содействии ГИБДД, - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В ночь на 5 февраля работы пройдут с улицы Короленко – от улицы Луначарского до улицы Восточной. На следующую ночь парковаться будет нельзя на Цвиллинга и Надеждинской. В выходные коммунальщики очистят улицу Луначарского.

Коммунальные службы просят с понимаем отнестись к принимаемым мерам и не бросать свои автомобили в неположенных местах.