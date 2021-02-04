В галерее «Синара Арт» пройдет «Французский вечер для влюбленных»

Фото: галерея Синара Арт

В галерее «Синара Арт» 14 февраля в 17:00 пройдет концерт французских мелодий прямо в пространстве выставки «Анри де Тулуз-Лотрек \ Выставка литографий из частных коллекций».

Проведите самый романтический день года среди произведений постимпрессиониста, незаурядного представителя творческой элиты Парижа конца XIX века.

В программе концерта – чувственные французские песни от группы «Лалаленд» и Елены Руссо из репертуара Далиды, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ванесы Паради, Патриссии Каас и Милен Фармер.

Благодаря рассказам о жизни героев "прекрасной эпохи" от Галереи Синара Арт, вы погрузитесь в атмосферу богемного Парижа конца 19 века, когда творил Анри де Тулуз-Лотрек. Кабаре и кафешантаны, певицы и танцовщицы канкана, художники и их музы.

Легкий ужин с вином от Organic Wine Bar дополнит удовольствие от вечера*.

Погрузитесь в камерную атмосферу для искушенных!

Билет: 1000 руб., в кассе и на сайте sinara-center.com

* В цену входит концерт и место за столиком. Ужин оплачивается дополнительно.

Доступны – 10 столиков.

12+