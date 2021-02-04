Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Екатеринбурге лже-адвокат обокрал пенсионера на 900 тысяч рублей

Мошенник обещал мужчине, что решит «все его проблемы»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Теперь жулику грозит до шести лет колонии

Теперь жулику грозит до шести лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 57-летнего мошенника, который обокрал пенсионера. Преступник представился адвокатом и заверил пожилого мужчину, что сможет решить проблемы с законом его сына, но для этого нужна большая сумма денег. Доверчивый пенсионер передал жулику 900 тысяч рублей у станции метро «Уралмаш».

- Пенсионер забеспокоился после того, как юрист перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в адвокатскую палату Свердловской области, где ему сообщили, что человек, который должен был представлять интересы его сына, несколько лет назад был лишен статуса адвоката, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Сыщики уголовного розыска нашли мошенника, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал