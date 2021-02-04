В Екатеринбурге лже-адвокат обокрал пенсионера на 900 тысяч рублей

Теперь жулику грозит до шести лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 57-летнего мошенника, который обокрал пенсионера. Преступник представился адвокатом и заверил пожилого мужчину, что сможет решить проблемы с законом его сына, но для этого нужна большая сумма денег. Доверчивый пенсионер передал жулику 900 тысяч рублей у станции метро «Уралмаш».

- Пенсионер забеспокоился после того, как юрист перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в адвокатскую палату Свердловской области, где ему сообщили, что человек, который должен был представлять интересы его сына, несколько лет назад был лишен статуса адвоката, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Сыщики уголовного розыска нашли мошенника, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.