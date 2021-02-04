«Живем по отдельности с 1 сентября»: Яна Троянова рассталась с режиссером Василием Сигаревым

Отношения Яны Трояновой и Василия Сигарева длились много лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Распалась одна из самых крепких пар российского шоубизнеса - актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев объявили о расставании. О том, что сердце уральской звезды свободно, рассказал ее бывший муж в интервью журналисту Юрию Дудю. К слову, в отношениях они были много лет подряд, с 2009 года.

- Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Она мне сказала. Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить, - признался кинорежиссер.

Кстати, Яна Троянова родом из Екатеринбурга и там же она начинала свою карьеру. Сначала играла в местных театрах, а потом попала на большие экраны. С Василием Сигаревым у нее был долгий роман, режиссер снимал ее во всех своих фильмах, например в «Стране Оз».